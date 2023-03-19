Вручення повісток переселенцям: все що потрібно знати

Вручення повісток переселенцям прописана у відповідній постанові Кабміну. Змінивши місце проживання людина повинна протягом 7 днів стати на облік у військкоматі за новим місцем проживання, передає НСН.

У випадку, якщо громадяни перемістилися з тимчасово окупованих територій України, то персонально-первинний та персональний військовий облік здійснюється після взяття їх на облік ВПО та на військовий облік у місцевих ТЦКСП.

Вручення повісток переселенцям: які документи потрібні

Для взяття на військовий облік потрібні такі документи:

Заява;

Паспорт;

Військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного;

Особи, звільнені у запас, повинні надати ще обліково-послужну картку та припис військової частини;

Особи, звільнені за станом здоров’я або сімейними обставинами повинні додати свідоцтво про хворобу та інші документи, що підтверджують законність дострокового звільнення. А саме, рішення військово-лікарських комісій щодо придатності за станом здоров’я для проходження військової служби у мирний або воєнний час.

Відзначимо, що втрата будь-якого документа не звільняє громадянина від візиту до військкомату. Неприбуття до ТЦК у такому випадку визначається як порушення закону. Тому, потрібно звернутися до центру комплектування та надати дані про реєстрацію як ВПО. При порушенні правил військового обліку переселенців закон передбачає кримінальну та адміністративну відповідальність.

Вручення повісток переселенцям

Внутрішньопереміщені особи також можуть отримати повістку в будь-якому громадському місці: на роботі, вулиці та на блокпостах. Вони мають право перевірити посвідчення посадової особи та переконатися, що всі дії вповноваженого відповідають законодавству України.

Особи, які вручають повістки, повинні мати відповідне розпорядження керівника ТЦК із зазначеними прізвищами осіб, яким вручаються повістки. Після ознайомлення з повісткою військовозобов’язаний має поставити підпис, який і підтверджує, що він отримав документ.

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