5 /5
Based on 5 ratings
10
Україна
Тег:
10

Володимир Зеленський розповів, за яких умов українцям буде безпечно повертатися додому

Дата
Володимир Зеленський розповів, за яких умов українцям буде безпечно повертатися додому

Президент Володимир Зеленський розповів, за яких умов українцям буде безпечно повертатися додому навіть під час війни. Рятуючись від війни, з рідної держави тисячі громадян України. Повідомляє NNS.

За словами очільника держави, поки небезпечно повертатися додому тим, хто виїхав за кордон з початку війни. Але він не може заборонити людям повертатися на Батьківщину.

Володимир Зеленський розповів, коли буде безпечно повертатися до України

«Спонукати повертати людей – це велика відповідальність. Але на мою думку, чи повертатися людям, коли є ризик, – це особиста відповідальність. Це особисті речі. Я не можу так сказати: “Повертайтеся!”. Якби українське небо було повністю або на 90% захищене, ми говоримо відверто: економіка держави без вас неспроможна працювати. І таки її немає без людей, які працюють. На сьогодні я не можу надати гарантій, що наші повітряні сили захистять на 90-95%, бажано – на 100%», розказав Зеленський на пресконференції з представниками ЗМІ.

Володимир Зеленський розповів, за яких умов українцям буде безпечно повертатися додому

 

Долучитися до обговорення

 

Очільник держави впевнений, що після Перемоги в Україні буде «людський» та «економічний бум».

«Вони усі повернуться. Ще будуть черги, а також будуть громадяни з інших країн, які захочуть приїхати до України. У нас буде бум», жартівливо сказав очільник держави.

Як безпечно повернутися додому після деокупації – рекомендації ДСНС

To Top