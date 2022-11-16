Президент Володимир Зеленський розповів, за яких умов українцям буде безпечно повертатися додому навіть під час війни. Рятуючись від війни, з рідної держави тисячі громадян України. Повідомляє NNS.

За словами очільника держави, поки небезпечно повертатися додому тим, хто виїхав за кордон з початку війни. Але він не може заборонити людям повертатися на Батьківщину.

Володимир Зеленський розповів, коли буде безпечно повертатися до України

«Спонукати повертати людей – це велика відповідальність. Але на мою думку, чи повертатися людям, коли є ризик, – це особиста відповідальність. Це особисті речі. Я не можу так сказати: “Повертайтеся!”. Якби українське небо було повністю або на 90% захищене, ми говоримо відверто: економіка держави без вас неспроможна працювати. І таки її немає без людей, які працюють. На сьогодні я не можу надати гарантій, що наші повітряні сили захистять на 90-95%, бажано – на 100%», розказав Зеленський на пресконференції з представниками ЗМІ.

Очільник держави впевнений, що після Перемоги в Україні буде «людський» та «економічний бум».

«Вони усі повернуться. Ще будуть черги, а також будуть громадяни з інших країн, які захочуть приїхати до України. У нас буде бум», жартівливо сказав очільник держави.

Як безпечно повернутися додому після деокупації – рекомендації ДСНС