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Тег:
ВійнаСпорт

На війні загинув чемпіон світу і Європи з паверліфтингу Олександр Білоконь

Журналіст
На війні загинув чемпіон світу і Європи з паверліфтингу Олександр Білоконь

На війні загинув чемпіон світу і Європи з паверліфтингу Олександр Білоконь. Сумну новину повідомив почесний президент Федерації греко-римської боротьби України Вадим Кісіль, передає НСН.

«На війні з російськими фашистами загинув Олександр Білоконь, чемпіон світу і Європи з пауерліфтингу, рекордсменом книги рекордів України», написав Вадим Кісіль.

За його словами, Олександр був одним з найсильніших людей України. Ще у 2017 році в центрі Одеси він встановив рекорд України з переміщення людиною тягача з причіпом, заповненого людьми. А у 2020 році Олександр Білоконь здобув Майстра спорту по богатирським іграм.

На війні загинув чемпіон світу і Європи з паверліфтингу Олександр Білоконь: фото

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