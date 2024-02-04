На війні загинув чемпіон світу і Європи з паверліфтингу Олександр Білоконь. Сумну новину повідомив почесний президент Федерації греко-римської боротьби України Вадим Кісіль, передає НСН.

«На війні з російськими фашистами загинув Олександр Білоконь, чемпіон світу і Європи з пауерліфтингу, рекордсменом книги рекордів України», написав Вадим Кісіль.

За його словами, Олександр був одним з найсильніших людей України. Ще у 2017 році в центрі Одеси він встановив рекорд України з переміщення людиною тягача з причіпом, заповненого людьми. А у 2020 році Олександр Білоконь здобув Майстра спорту по богатирським іграм.

На війні загинув чемпіон світу і Європи з паверліфтингу Олександр Білоконь: фото