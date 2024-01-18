Меморіал: вбиті росією. Аліна Кисіль, 25 років, Вінниця, липень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Аліна Кісіль

Аліна Кісіль загинула від російського ракетного обстрілу Вінниці 14 липня 2022 року. Ворог вдарив по Будинку офіцерів, де було розташоване відділення банку, в якому вона працювала.

За кілька днів до трагедії Аліні виповнилося 25 років. Вона народилась і жила у Вінниці. Здобула освіту в навчально-науковому інституті економіки Західноукраїнського національного університету. Працювала заступницею директора у відділенні банку. Любила тварин. У вільний час займалась спортом.

«Пам’ятаємо її як розумну, допитливу, цікаву, юну дівчину», – розповіли в адміністрації кафедри, де навчалася Аліна «Вона була моїм промінчиком, ніжною, тендітною квіточкою. Ласкава і добра. Личко – завжди усміхнене. Для свого братика Аля була взірцем, її любили всі. Вона мала кар’єрні плани. Разом із коханим мріяли створити сімʼю. Доця була моєю помічничкою. Вона всім допомагала чим могла – друзям, клієнтам, знайомим, а особливо у час війни. Я її просила виїхати за кордон, але вона категорично не хотіла», – розповіла мама дівчини, Альона

В Аліни Кісіль залишилися мама, батько, брат, дідусь, дві бабусі, дві тітки, дядько та двоюрідна сестричка.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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