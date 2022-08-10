В Україні зросла зарплата медиків: в яких областях отримують найбільше

В Україні зросла зарплата медичних працівників на понад 30%. Найбільше заробляють лікарі в Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях.

Попри повномасштабну війну, за останні пів року зарплата медичних працівників зросла на понад 30%.Про це NNS дізнався з повідомлення МОЗ.

Середньостатистичний лікар в Україні заробляє 24 150 гривень (торік 18 170 гривень), медсестра – 16 010 гривень (у 2021 – 13 800).

Найбільше заробляють лікарі в Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях – більш як 26 тисяч. А от лідерами за рівнем оплати праці медичних сестер стала Полтавщина, Донеччина, Миколаївщина і місто Київ. У цих регіонах середня зарплата медсестер коливається в межах 16-18 тисяч гривень.

У МОЗ нагадали, що ще в січні 2022 року Уряд встановив розмір базової зарплати медикам. Лікарі повинні отримувати не менше ніж 20 тисяч гривень, а медичні сестри – не менш як 13,5 тисяч.

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