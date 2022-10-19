В Україні вводять обмеження на постачання електроенергії: що це означає

20 жовтня в Україні вводять обмеження на постачання електроенергії. Кирило Тимошенко. Відповідну заяву зробив заступник Керівника Офісу Президента України, передає NNS.

19 жовтня ворог знову зруйнував генеруючі об’єкти енергетики. Для стабілізації енергетичної галузі, влада вводить обмеження на постачання електроенергії.

«Починаючи із 7:00 до 23:00 години необхідно мінімізувати використання електроенергії. Це закликають жителів УСІХ областей країни. Якщо цього не зробити, слід готуватися до тимчасових відключень», повідомив Тимошенко.

Також від завтра в містах буде обмежене використання вуличного освітлення. За словами Кирила Тимошекно обмеження на користування електроенергією є вимушеним кроком.

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