Нацбанк зняв обмеження для обмінників по курсу валют: що це означає

Нацбанк зняв обмеження для обмінників по курсу валют. З 8 серпня вони можуть виставляти будь-який курс. Про це йдеться у постанові Нацбанку №172, передає NNS.

З 8 серпня НБУ дозволив банкам та обмінним пунктам ставити у своїх касах будь-який курс викупу валют у громадян. Раніше був встановлений мінімальний курс викупу.

Відповідно до постанови, уповноважені установи здійснюють купівлю та продаж готівкової іноземної валюти за курсом, встановленим уповноваженою установою.

Як було раніше?

До цієї постанови діяли обмеження. Банки та небанківські обмінні пункти повинні були викуповувати готівкову іноземну валюту у громадян не дешевше за поточний курс. Тривалий час це було 29,25 грн. за долар, а з недавнього часу — 36,6 грн. за долар. Таким був мінімальний курс викупу.

Чи повернеться гривня до ринкового курсу?

Найближчим часом про перехід від встановленого офіційного до вільного курсу валют в Україні мови не йде. Це може стати додатковим шоком для української економіки.

Про це повідомив перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова в інтерв’ю «Главкому».

За її словами, НБУ з 21 липня підвищив офіційний курс на 25% — до 36,57 грн/дол., щоб зменшити дисбаланс на валютному ринку.

«Нам потрібно було „переприв’язати“ курс на рівні, який учасники ринку вважали б рівноважним навіть чисто психологічно», – зазначила вона .

Рожкова додала, що про повернення до класичного плаваючого курсоутворення у короткій перспективі в НБУ ніколи не говорили.

«Ми завжди підкреслювали, що зараз, на жаль, немає необхідної передумови: попит і пропозиція валюти все ще занадто не збалансовані… При наявному значному дисбалансі перехід до ринкового або плаваючого курсу зараз став би додатковим шоком для економіки», – заявила перший заступник голови НБУ.

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