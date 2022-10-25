В Україні подорожчало сало – в чому причина

В Україні подорожчало сало. Аналітик розповів, від чого залежить вартість популярного продукту.

У жовтні вартість солоного сала зросла на 37,09 гривень й становить 258,77 гривні за кілограм. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті «РБК-Україна». Виросла ціна і на домашнє сало, з 176,31 до 199 гривень.

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка говорить, що ціни на сало могли зрости ще більше, але стримує їх імпорт.

«Ціна залежать і від імпорту продукції. Навіть якщо загальний обсяг імпорту становить 15% від загальної кількості м’яса на ринку України», повідомив Максим Гопка.

Зокрема, ціни на свинину у 2022 році зросли на 33% та склали в вересні 164,30 грн. На сало ціни підвищилися на 55% і складають 149,7 гривень.

Фактори, що впливають на ціну виробництва м’яса, є:

Стрімке скорочення поголів’я через війну в державі;

Здорожчання логістики і палива для транспортування;

Зростання ціни на вітаміни і мікроелементи приблизно на 30%;

Здорожчання вартості кормів;

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