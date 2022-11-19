В ОП спростували будь-які конспірологічні теорії про «здачу України». Відповідну заяву у своєму Твіттері зробив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, передає NNS.

За його словами ті, хто поширює чутки про кулуарні домовленості щодо можливих перемовин з Росією не враховують думку українців.

В ОП спростували будь-які конспірологічні теорії про «здачу України»

«Будь-які конспірологічні теорії про “здачу України” чи таємні переговори Заходу з Путіним не враховують одну “маленьку деталь” – українців. Такі домовленості просто не могли б бути втілені, Україна ніколи не стане на коліна перед росіянами. Це не питання політики. Це питання життя», написав він.

Раніше президент Володимир Зеленський в інтерв’ю газеті El País заявив, що діалог з Росією можливий за умови, якщо російські війська відступлять і визнають, що припустилися жахливої помилки.

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