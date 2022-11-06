6 листопада в ОП озвучили план проти російського енергетичного геноциду. Його оприлюднив у своєму Твіттері радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, передає NNS.
Росія намагається створити колапс в енергетичній системі України, завдаючи ракетні удари.
«Скажімо відверто: Росія намагається вчинити “енергетичний геноцид”, але Київ та Україна вистоять», йдеться в повідомленні.
За його словами, план протидії простий.
В ОП озвучили план:
- систем ППО;
- захистку об’єктів інфраструктури;
- оптимізації споживання.
«Держава ефективно долає ці виклики. Працюємо над рішеннями разом із партнерами», додав Подоляк.
Коли можлива евакуація з Києва – у ДТЕК озвучили два сценарії у разі блекауту