6 листопада в ОП озвучили план проти російського енергетичного геноциду. Його оприлюднив у своєму Твіттері радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, передає NNS.

Росія намагається створити колапс в енергетичній системі України, завдаючи ракетні удари.

«Скажімо відверто: Росія намагається вчинити “енергетичний геноцид”, але Київ та Україна вистоять», йдеться в повідомленні.

За його словами, план протидії простий.

В ОП озвучили план:

систем ППО;

захистку об’єктів інфраструктури;

оптимізації споживання.

«Держава ефективно долає ці виклики. Працюємо над рішеннями разом із партнерами», додав Подоляк.

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