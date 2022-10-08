В ОП припустили, хто стоїть за вибухом на Кримському мосту. Вибух могли організувати росіяни.
Таке припущення зробив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у своєму Twitter, передає NNS.
«А тепер серйозно. ФСБ/ПВК намагаються з’їсти керівництво Міноборони/Генштабу. За мить до зміни кадрів ФСБ йде в нокдаун: прогледіли вибух на мосту Путіна (президента РФ Володимира Путіна – ред.). Тепер Міноборони зможе звинуватити ФСБ у майбутніх поразках на півдні. Поки не очевидно, хто підірвав міст? Нагадаю – фура заїхала з РФ», написав Подоляк.
Підрив Кримського мосту – південне угруповання військ рф залишається без залізничного постачання