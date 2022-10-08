Підрив Кримського мосту залишив без залізничного постачання угруповання військ рф, яке бере участь у війні проти України на півдні. Єдина доступна окупантам гілка Херсонської області проходить по лінії фронту.

Як передає NNS про це пише військовий експерт Олег Жданов.

“Для нас першочергове значення має саме залізнична дорога, якою забезпечувалось постачання БК, техніки, палива, провізії і тд. Кримський міст попередньо закрили до 31 жовтня. Противник планує запустити паромні переправи в кількості 4-5, щоб відновити сполучення з Кримом. Їхня ефективність набагато менша, ніж у мосту та буде включати в більшій мірі гуманітарні вантажі для Криму”, пише Жданов.

За словами експерта, іншої альтернативи цій залізничній дорозі немає. Угрупування на правому березі існувало за рахунок перевезень через Крим. Існує одна гілка через Волноваху, але вона проходить практично по лінії фронту.

“До 31 жовтня можуть і не впоратись. Ґрунти, на яких будували міст, доволі нестабільні. Вибух мав ефект землетрусу, який міг посунути опори не тільки автомобільного полотна, але й залізничної дороги. Там можуть бути приховані для ока пошкодження, які вимагатимуть ґрунтовного підходу до реконструкції”, додає Олег Жданов.

Жданов виділяє наступні наслідки підриву Кримського моста:

Іміджева перемога України, яка поєднується із надзвичайно сильним ударом по репутації путіна/росії.

Тимчасове обрубання постачань угрупуванням противнику. Кожен день простою збільшує наші шанси на звитяги на полі бою на Запоріжжі та Херсонщині.

Перспектива нових наступів, які підкріплюються ослабленням противника.

Горить Кримський міст – перші фото і відео

У росії визнали, що Кримський міст було підірвано. путін доручив створити урядову комісію через «надзвичайну подію».

Національний антитерористичний комітет росії заявив, що це зробили за допомогою вантажівки. У результаті підриву автівки на мосту спалахнули сім паливних цистерн і частково завалилися два прольоти автомобільної частини мосту. Слідчий комітет рф порушив кримінальну справу.

Окупаційна влада Криму повідомила, що постраждалих через пожежу на Кримському мосту немає. Наразі там готується запуск поромної переправи через протоку, оскільки рух автомобільною та залізничною частинами Кримського мосту обмежений.

Після пожежі у Криму вишикувалися черги на автозаправках. «Влада» окупованого Криму запевняє людей, що запасу пального та продовольства у Криму достатньо, а всі логістичні схеми відпрацьовані.

Так званий речник «Держради Криму» Володимир Константинов звинуватив в інциденті на Кримському мосту Україну.

«Українські вандали таки зуміли дотягнутися своїми закривавленими руками до Кримського мосту. Їм є тепер чим пишатися: за 23 роки свого господарювання вони не зуміли побудувати в Криму нічого вартого уваги, а от пошкодити полотно російського мосту зуміли», пише він у Telegram.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, який називав Кримський міст законною військовою ціллю України, наголосив, що «усе незаконне має бути зруйновано, усе вкрадене — повернуто Україні, усе російське окупаційне — вигнане».