В Мінцифрі розповіли, чому в Україні впав Інтернет-трафік. Мешканці країни знову відчули негативні наслідки відключення електроенергії. Повідомляє NNS.

Причиною падіння Інтернет-трафіку по всій країні 23 листопада став черговий ворожий обстріл української інфраструктури.

«Через масовані ракетні удари російських терористів у багатьох регіонах впав інтернет-трафік. Екстрені відключення електроенергії. Базові станції та оператори фіксованого зв’язку за можливості перейшли на генератори. Мобільні оператори, де працюють вишки — перевантажені трафіком», повідомив Михайло Федоров.

Михайло Федоров розповів, чому в Україні впав Інтернет-трафік

Зараз команда Мінцифри допомагає організувати підвезення дизельного палива та вирішення інших операційних завдань.

«Виклик, який не бачила жодна країна у сфері телекомунікації. Як і в інших сферах. Пройдемо його. Чітко знаємо, що робити, працюємо. І з кожною новою атакою будемо сильнішими, поки не переможемо», додав він.

Джерело – “TSN”

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