Ігор Смілянський повідомив, в яких областях Укрпошта відновила роботу після деокупації. На звільнених територіях вже працюють понад 48 відділень.

Укрпошта вже працює деокупованих територіях Донецької, Харківської та Херсонської областей. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті «Укрінформ».

«Наразі ми відновили роботу вже понад 48 відділень в Харківській, Донецькій та Херсонській областях. Сумарно надаємо послуги у понад 100 звільнених населених пунктах, і ця кількість щодня зростає. Зараз в нас є плани по Херсонщині, також плануємо розширятися на Донеччині», розповів Ігор Смілянський.

У вищезгаданих областях «Укрпошта» надає базові послуги для українців. Видає пенсійні виплати за період, поки населені пункти були в окупації, а також фінансову допомогу від міжнародних партнерів.

«Дуже важливо, щоб люди зрозуміли, що Україна їх підтримує. Спочатку ми надаємо послуги за допомогою пересувних відділеннях, після чого вже підбираємо персонал і розпочинаємо роботу стаціонарних. Також на базових точках ми ставимо генератори і Starlink, що дуже важливо», додав Смілянський.

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