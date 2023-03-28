До Великодня Укрзалізниця анонсувала додаткові поїзди: список

До Великодня Укрзалізниця анонсувала додаткові поїзди. Попри війну, в компанії запланували додаткових 7 потягів, передає НСН.
У 2023 році православні християни відзначатимуть Великдень у неділю, 16 квітня. Для зручності пасажирів, з 2 по 15 квітня, Укрзалізниця призначила додаткові потяги.
До Великодня Укрзалізниця анонсувала додаткові поїзди
- До Одеси та зворотний поїзд №115/116 вирушить 2, 9, 15 та 17 квітня;
Відправлення з Києва о 07:19, з Одеси о 10:23;
- До Львова та зворотний поїзд №191/192 здійснити рейси 1, 2, 9, 15 та 17 квітня;
Відправлення з Києва о 07:47, зі Львова об 11:40;
- До Кривого Рогу та зворотний поїзд №175/176 вирушить 2, 9 та 15 квітня;
Відправлення з Києва о 06:18, з Кривого Рогу об 11:57;
- До Дніпра та зворотний поїзд №179/180 здійснити рейси 2, 9 та 15 квітня.
Відправлення з Києва о 07:34, з Дніпра об 11:00;
- До Ковеля та зворотний поїзд №197/198 вирушить 15 та 17 квітня.
Відправлення з Києва о 06:27, з Ковеля об 11:45;
- До Харкова та зворотний поїзд №163/164 здійснити рейс 2 квітня.
Відправлення з Києва о 08:01, з Харкова об 11:27;
- Поїзд №167/168, що сполучає Львів з Одесою та навпаки 1, 2, 9, 15, 17 квітня;
- Відправлення зі Львова о 08:50, з Одеси о 10:14.
Квитки на ці рейси вже можна придбати у чат-боті та на сайті «Укрзалізниці». А також у касах вокзалів.
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