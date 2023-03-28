До Великодня Укрзалізниця анонсувала додаткові поїзди: список

До Великодня Укрзалізниця анонсувала додаткові поїзди. Попри війну, в компанії запланували додаткових 7 потягів, передає НСН.

У 2023 році православні християни відзначатимуть Великдень у неділю, 16 квітня. Для зручності пасажирів, з 2 по 15 квітня, Укрзалізниця призначила додаткові потяги.

До Великодня Укрзалізниця анонсувала додаткові поїзди

До Одеси та зворотний поїзд №115/116 вирушить 2, 9, 15 та 17 квітня;

Відправлення з Києва о 07:19, з Одеси о 10:23;

До Львова та зворотний поїзд №191/192 здійснити рейси 1, 2, 9, 15 та 17 квітня;

Відправлення з Києва о 07:47, зі Львова об 11:40;

До Кривого Рогу та зворотний поїзд №175/176 вирушить 2, 9 та 15 квітня;

Відправлення з Києва о 06:18, з Кривого Рогу об 11:57;

До Дніпра та зворотний поїзд №179/180 здійснити рейси 2, 9 та 15 квітня.

Відправлення з Києва о 07:34, з Дніпра об 11:00;

До Ковеля та зворотний поїзд №197/198 вирушить 15 та 17 квітня.

Відправлення з Києва о 06:27, з Ковеля об 11:45;

До Харкова та зворотний поїзд №163/164 здійснити рейс 2 квітня.

Відправлення з Києва о 08:01, з Харкова об 11:27;

Поїзд №167/168, що сполучає Львів з Одесою та навпаки 1, 2, 9, 15, 17 квітня;

Відправлення зі Львова о 08:50, з Одеси о 10:14.

Квитки на ці рейси вже можна придбати у чат-боті та на сайті «Укрзалізниці». А також у касах вокзалів.

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