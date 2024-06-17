Укрзалізниця встановила рекорд за кількість перевезених пасажирів з початку року

Укрзалізниця встановила рекорд за кількість перевезених пасажирів з початку 2024 року.

Повідомили в офіційному телеграм-каналі «Укрзалізниці», передає сайт «новини України – НСН»

«16 червня Укрзалізниця перевезла майже 95 тисяч пасажирів. Це найбільша кількість пасажирів, які впродовж першого доби подорожували залізницею з початку 2024 року», йдеться у повідомленні.

Укрзалізниця встановила рекорд за кількість перевезених пасажирів

В цей день подорожувало 46 організованих груп дітей до місць відпочинку. Найпопулярнішими напрямками з 2024 року традиційно залишаються:

Київ – Львів,

Львів – Київ,

Дніпро – Київ,

Харків – Київ.

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