Укрзалізниця встановила рекорд за кількість перевезених пасажирів з початку року

Укрзалізниця встановила рекорд за кількість перевезених пасажирів з початку 2024 року.
Повідомили в офіційному телеграм-каналі «Укрзалізниці», передає сайт «новини України – НСН»
«16 червня Укрзалізниця перевезла майже 95 тисяч пасажирів. Це найбільша кількість пасажирів, які впродовж першого доби подорожували залізницею з початку 2024 року», йдеться у повідомленні.
Укрзалізниця встановила рекорд за кількість перевезених пасажирів
В цей день подорожувало 46 організованих груп дітей до місць відпочинку. Найпопулярнішими напрямками з 2024 року традиційно залишаються:
- Київ – Львів,
- Львів – Київ,
- Дніпро – Київ,
- Харків – Київ.
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