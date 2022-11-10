Українці можуть безплатно полікувати зуби: перелік послуг

Українці можуть безплатно полікувати зуби. В НСЗУ розповіли, які послуги покриває Програма медичних гарантій 2022, передає NNS.
Згідно з цією програми, українці можуть отримати безоплатну ургентну стоматологічну допомогу.
Ургентна допомога – це усунення гострого болю та лікування станів, які загрожують життю. Наприклад, пульпіт, перелом зуба, невралгія трійчастого нерва, хімічний опік слизової рота, слино кам’яна хвороба, карбункули, фурункули, травми м’яких тканин щелепно-лицевої ділянки.
В яких випадках українці можуть безплатно полікувати зуби:
- первинний огляд та оцінка стану стоматологічного здоров’я;
- ургентна допомога зі своєчасним знеболенням;
- хірургічні втручання під час надання ургентної стоматологічної допомоги.
Зауважимо, що програма медичних гарантій не покриває планову стоматологічну допомогу для дорослих. Наприклад, це лікування карієсу, чистка зубного каменю тощо.
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