У ЗСУ розповіли, як готують ремонтників для натовської техніки. Перехід Збройних Сил України на стандарти НАТО, зокрема на озброєння натовського зразка, визначив нове завдання — підготовку відповідних ремонтних бригад.

Оснащення ЗСУ технікою з Альянсу триває вже давно — так, перші 47 одиниць «Хамерів» з’явилися в Україні ще у 2000-му році.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “АрміяInform”.

З початком російської агресії з 2014 року обсяги військової допомоги невпинно зростали, а після широкомасштабного вторгнення росії на територію України вони зросли кратно. Техніка, яку отримують ЗСУ, різноманітна і навіть зразки однотипного озброєння відрізняються доволі суттєво. Тому підготовка ремонтних бригад є вкрай необхідною. В умовах воєнного конфлікту високої інтенсивності техніка виходить з ладу з декількох причин: вплив сил противника, неправильна експлуатація та конструктивні недоліки.

Перших механіків і водіїв для іноземної автотехніки почали готувати ще у 2002 році в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки, що на Львівщині. У 2016 році був створений перший в Україні центр з ремонту «Хамерів». Нині розпочато програму з підготовки кадрів для ремонту не тільки автотехніки, а й іншої військової техніки та озброєння іноземного виробництва.

Як розповів заступник начальника Центрального управління забезпечення наземними системами озброєння Командування Сил логістики ЗСУ полковник Євген Сидоренко, сьогодні за допомогою наших партнерів з країн НАТО, ми розгорнули програму підготовки кадрів для обслуговування, ремонту й відновлення пошкодженої техніки.

“Оскільки запаси радянської техніки в Європі, зокрема в країнах колишнього Варшавського договору, вичерпуються, ми поступово переходимо на натовські зразки. Кадрів, які б їх добре знали, поки що не вистачає, тому триває інтенсивне навчання. Ми відправляємо групи ремонтників за кордон, де вони проходять навчальні курси”, розповів полковник Євген Сидоренко.

Один з офіцерів, який щойно повернувся з такого курсу, розповів:

“Відрізняється все — від номенклатури ЗІПів (запасні частини, інструменти, приладдя. — Ред.) до логістики постачання запасних частин і самої ідеології роботи. Ті ж САУ за однакових калібрів відрізняються залежно від країни походження — можуть застосовуватись різні двигуни та системи зв’язку. Скажімо, двигуни американські суттєво відрізняються від європейських. Також застосовуються різні блоки електроніки, різні шасі. Стандарти НАТО — то добре, але вони стосуються здебільше калібрів озброєння. А в нас нині багато різноманітної техніки, тому обсяги потрібних знань дуже великі. До того ж вистачає й інших несподіванок.”

Наприклад, кожна американська гармата комплектується лише для неї призначеним ремкомплектом. Тому інколи доводиться чекати потрібну деталь. Звичайно, коли виникають запитання, ми завжди маємо можливість у будь-якій складній ситуації звернутись до наших партнерів. Зв’язок відбувається в режимі реального часу. Нині взаємодію вже досить добре налагоджено, відпрацьовується логістична складова. На сьогодні бригади ремонтників вже працюють, відновлюючи техніку.

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