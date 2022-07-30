У ЗСУ незабаром запустять капеланську службу — Маляр

У ЗСУ незабаром запустять капеланську службу. Її створять в рамках виконання норм одного з законів.

Заступниця Міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що найближчим часом запустять капеланську службу Збройних сил України. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Громадського.

«Україна унікальна не лише волелюбством нашого народу, а й безконфліктною мультиконфесіональністю. Власне, капеланське братерство це теж доводить. Але основна наша спільна задача — це задоволення духовних потреб наших військових та підтримка їх морального духу», йдеться у повідомленні Маляр.

Капелани – це священнослужителі, які поєднують свій церковний сан з іншою діяльністю. Капеланом може бути громадянин України з вищою богословською освітою, який є священнослужителем зареєстрованої в Україні церкви чи релігійної організації та який отримав мандат від власної церкви на право здійснювати капеланську діяльність.

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