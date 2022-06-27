В Україні незабаром можуть з’явитися лікарні нового типу: де саме

В Україні можуть незабаром з’явитися лікарні нового типу. Модульні лікарні будуть побудовані на окупованих територіях

Лікарні модульного типу будуть побудовані в заводських умовах, як це практикують в Європі. Подібні медичні установи за якістю нічим не поступаються традиційному будівництву, при цьому технології дозволяють зводити їх в максимально короткі терміни – лікарня на 300 ліжок всього за рік.

Про це передали в прес-службі міністерства охорони здоров’я України. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

У відомстві уточнили, що модульні лікарні можуть з’явитися на звільнених від російських окупантів територіях, де противник завдав найбільших втрат медичній інфраструктурі.

“Ми розуміємо, наскільки важливо відновити доступ населення до медичної допомоги в найкоротші терміни. Тому в деокупованих регіонах розглядаємо, зокрема, можливість будівництва сучасних модульних лікарень, які наразі функціонують у Європі”, – висловився заступник голови МОЗ Богдан Боруховський.

Також він звернув увагу, що мова йде не про “вагончики”, в яких є доступ тільки до найпростіших послуг – проте про повноцінні медичні установи, побудовані з модульних конструкцій “з повним інженерним оснащенням, що виготовлені в заводських умовах і змонтовані на будівельному майданчику”.

Заступник міністра висловився про це під час огляду будівництва подібних медичних установ у Польщі.

На базі лікарень нового типу можливе розміщення високотехнологічного обладнання.

Україна зацікавлена залучити міжнародні інвестиції в проект з будівництва таких об’єктів.

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