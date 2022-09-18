У МВС розповіли, коли в Україні може запрацювати реєстр зброї. Він може запрацювати до кінця жовтня.

Якщо найближчим часом не буде ухвалений закон “Про право на цивільну вогнепальну зброю”, то Міністерство внутрішніх справ запустить Єдиний реєстр зброї шляхом внесення відповідних змін до відомчих підзаконних нормативних актів. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “НВ”.

«Реєстр наразі перебуває в дослідній експлуатації, процедури й процеси, які автоматизує система, тестуються. Якщо відповідного закону найближчим часом ухвалено не буде, шляхом внесення змін до відомчих підзаконних нормативних актів, до кінця жовтня запускаємо Єдиний реєстр зброї у промислову експлуатацію вже з тим набором сервісів, які готові та можливі на цей час», розповів заступник міністра внутрішніх справ Ігор Бондаренко.

За його словами, реєстр може повноцінно запрацювати вже в кінці жовтня. У ньому громадяни зможуть побачити інформацію про себе, розуміти актуальність строків щодо документів отримувати нові сервіси й не тільки.

Система реєстру буде документувати повний життєвий цикл зброї – від її імпорту чи виробництва до продажу та знищення. дана система сприятиме створенню умов запобігання її незаконному обігу.

“Функціонал Реєстру передбачає створення електронного кабінету власника зброї, через який особа може подавати заявку на придбання та зберігання зброї, зміну місця зберігання, проводити актуалізацію даних та здійснювати інші обов’язкові процедури”, додав Ігор Бондаренко.

В цьому реєстрі буде інформація про одиницю зброї, її реєстраційний номер, зразок відстріляної кулі, а також ПІБ особи, фото, дата та місце народження власника. Як зазначив Ігор Бондаренко, коли МВС вводитиме Реєстр вже в промислову експлуатацію, то міністерство отримає сертифікат про захищеність системи від несанкціонованого доступу. Тобто атестат відповідності комплексної системи захисту інформації, який видає Держспецзв’язку.

Нагадаємо, 23 лютого Верховна Рада підтримала у першому читанні закон про обіг вогнепальної зброї серед цивільних громадян України.

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