Хотів потрапити до Молдови: у ДПСУ показали, як виловлювали чоловіка з крижаного Дністра

У ДПСУ показали, як виловлювали чоловіка з крижаного Дністра. Таким чином 35-річчя, який почав долати дистанцію до берега сусідньої держави.

Чоловіка, який почав долати дистанцію вчасно виявив прикордонний наряд. Для цього вартові кордону задіяли човен та витягли українця з води, передає НСН

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За даним фактом на мешканця Харкова склали протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Цю справу направили до суду.

У ДПСУ показали, як виловлювали чоловіка з крижаного Дністра: відео