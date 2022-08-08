Туреччина створила компанію для виробництва БПЛА в Україні — посол

Туреччина створила компанію для виробництва БПЛА в Україні. Повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар.

Турецька компанія Baykar Makina, що виробляє безпілотні літальні апарати, в тому числі ударний Baykar TB2, вже зареєструвалась в Україні та придбала ділянку для будівництва заводу. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “РБК-Україна”.

“Власник компанії “Байкар” створив свою українську компанію в Україні, ця компанія вже придбала земельну ділянку, вони розробили проєкт самого заводу та мають намір реалізувати його до кінця, оскільки це було майже особисте зобов’язання власників компанії зробити це виробництво в Україні”, зазначив він.

Посол переконаний, що завод буде збудований.

“Буквально тиждень тому уряд затвердив двосторонню угоду і надіслав її до парламенту на ратифікацію, угоду про будівництво самого заводу”, зауважив Боднар.

За його словами, цей крок має не лише політичне, але й практичне значення.

“На значній частині моделей, які будуть вироблятися на цьому заводі, будуть стояти комплектуючі українського виробництва. Це можуть бути двигуни, інші запасні частини, колеса, багато чого різного, що є високотехнологічне у нас, і може бути використане для цих літальних апаратів”, пояснив посол.

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