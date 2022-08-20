“Цього тижня Росія може постартися зробити щось особливо гидке” – Володимир Зеленський

“Цього тижня Росія може постартися зробити щось особливо гидке” – заявив президент Володимир Зеленський. 20 серпня, під час свого вечірнього звернення очільник держави попередив громадян.

На свята Росія може вчинити провокації. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “НВ”.

«Ми має бути свідомі, що цього тижня Росія може постартися зробити щось особливо гидке, щось особливо жорстоке. Такий у нас ворог. Але і будь-який інший тиждень за ці пів року Росія робила те саме постійно — гидке і жорстоке», сказав Володимир Зеленський.

За його словами, одне з ключових завдань Росії — принизити українців, знецінити їхні можливості, захисників, поширити зневіру, страх та конфлікти.

“Важливо жодної хвилини не поступатися цьому ворожому тиску, не накручувати себе, не проявляти слабкості. Ми всі маємо бути достатньо міцними, щоб протистояти будь-яким ворожим провокаціям стільки, скільки потрібно», наголосив президент.

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