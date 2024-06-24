Свідоцтва про шлюб, розлучення й зміну імені у Дії: стартувало бера-тестування нових послуг

Свідоцтва про шлюб, розлучення й зміну імені скоро будуть у Дії. Вже розпочалося їх бета-тестування.

Повідомив Михайло Федоров, передає сайт «новини України – НСН».

«Вже скоро не доведеться носити із собою паперові свідоцтва, вони будуть завжди під рукою. Коли влаштовуєтесь на роботу, підтверджуєте зміну прізвища, імені або оформлюєте пільги, коли отримуєте за дружину чи чоловіка посилку на Укрпошті», написав Федоров.

Також у Дії буде автоматично підтягуватися свідоцтво про народження дитини.

Свідоцтва про шлюб, розлучення й зміну імені у Дії

«Не потрібно буде більше вводити вручну серію та номер свідоцтва. Це розв’яже проблему, коли мама змінює прізвище — і свідоцтво дитини через це не підтягується. А ще будуть свідоцтва про народження навіть уже повнолітніх дітей», пояснив Михайло Федоров.

Він закликав долучатися українців до нового бета-тестування за посиланням.

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