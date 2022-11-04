Створено додаток, який показує, чи є вдома світло: як його встановити

В Україні створено додаток, який показує, чи є вдома світло. Його розробником є Вадим Клименко.

Чи є вашому будинку світло, додаток дізнається через роутер. Зараз розширення доступне тільки для iOS. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті «РБК-Україна».

«На основі інших прикладів я швиденько зробив віджет, який показує стан та дату оновлення», розказав Вадим Клименко.

Як встановити додаток

Для встановлення застосунку на телефон Вам треба мати статичний IP.

«Якщо роутер вимкнути-увімкнути, і IP зміниться – потрібно буде у провайдера замовляти додатково послугу статичного IP. Віджет постійно перевіряє лише одну і ту ж адресу», пояснює автор.

Потім потрібно встановити додаток Scriptable, завантажити файл, поділитись ним в Scriptable та замінити IP в першому рядку на потрібний. І на останок, створіть віджет й додайте його на домашній екран. Більш детально про алгоритм встановлення додатка дивіться на відео.

В майбутньому Вадим Клименко хоче зробити телеграм-бот для надсилання сповіщень про зміну стану світла.

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