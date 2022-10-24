Саморобні обігрівачі допоможуть зігрітися в холодну пору року, коли через російські обстріли критичної інфраструктури виникають перебої з енергопостачанням.

Про те, як обігріти квартиру без електрики розповідає NNS.

Незабаром на нас чекає важка зима. Якщо вдома немає генератора або будь-якого іншого джерела електроенергії, то кімнати можна обігріти за допомогою інших способів.

Саморобні обігрівачі з чайних свічок і консервних банок

З чайних свічок і високих консервних банок можна зробити обігрівач для невеликої кімнати або кабінету. Такий прилад також можна взяти з собою в бомбосховище.

Для цього свічки ставлять в бляшані банки з отворами для надходження повітря. Процес виготовлення обігрівача дивіться у відео.

Обігрівач із свічок

Як зробити свічковий обігрівач ми детально писали ТУТ

Вам знадобиться:

кілька глиняних горщиків з-під квітів;

кілька гайок;

гвинт — 1 шт.;

цегла — 3 шт.

свічка — 2 шт.

тарілка — 1 шт.

Для того щоб обігріти невелике приміщення, горщики з глини різного діаметру потрібно поставити один в одного. З’єднай їх довгим металевим гвинтом, на який потрібно нанизати гайки. На низ потрібно поставити тарілку, а в неї — свічку.

Як обігріти кімнату без електрики за допомогою бляшанки

Для того, щоб зробити обігрівач із бляшанки, потрібно взяти:

бляшанку;

лінійку;

маркер;

шило;

ніж;

папір;

спирт.

Візьміть невелику залізну ємність із залізною кришкою, наприклад, банку з-під пива або згущеного молока. Накресліть горизонтальну лінію на позначці в 2/3 висоти банки. Зробіть на смузі 3-5 невеликих отворів в банку ножем або шилом.

Залийте в банку спирт і закрийте кришку. Поставте банку на незаймисту поверхню і струсіть, щоб спирт через отвори трохи облив банку зовні. Підпаліть спирт зовні і почекайте, поки він вигорить. Повторіть процедуру кілька разів, поки полум’я не стане “самостійним”.

Такий обігрівач можна поставити біля себе і грітися, а також готувати на ньому їжу або кип’ятити чайник. Для більшої пожежної безпеки рекомендується поставити саморобну спиртівку в більшу залізну ємність.

Грілки з пластикових пляшок

Якщо хочеш обігріти ліжко чи ноги, працюючи за столом, можна легко зробити грілки із пластикових пляшок.

Для цього тобі знадобляться:

пляшки із пластику;

гаряча вода.

Наповни пляшки гарячою водою і розстав їх по кімнаті та в ліжку. Температура води має бути до 80 °С.

Цей спосіб можна використовувати тоді, коли вимикають світло, але у квартирі залишиться газопостачання.