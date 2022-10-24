Саморобні обігрівачі допоможуть зігрітися в холодну пору року, коли через російські обстріли критичної інфраструктури виникають перебої з енергопостачанням.
Про те, як обігріти квартиру без електрики розповідає NNS.
Незабаром на нас чекає важка зима. Якщо вдома немає генератора або будь-якого іншого джерела електроенергії, то кімнати можна обігріти за допомогою інших способів.
Саморобні обігрівачі з чайних свічок і консервних банок
З чайних свічок і високих консервних банок можна зробити обігрівач для невеликої кімнати або кабінету. Такий прилад також можна взяти з собою в бомбосховище.
Для цього свічки ставлять в бляшані банки з отворами для надходження повітря. Процес виготовлення обігрівача дивіться у відео.
Обігрівач із свічок
Як зробити свічковий обігрівач ми детально писали ТУТ
Вам знадобиться:
- кілька глиняних горщиків з-під квітів;
- кілька гайок;
- гвинт — 1 шт.;
- цегла — 3 шт.
- свічка — 2 шт.
- тарілка — 1 шт.
Для того щоб обігріти невелике приміщення, горщики з глини різного діаметру потрібно поставити один в одного. З’єднай їх довгим металевим гвинтом, на який потрібно нанизати гайки. На низ потрібно поставити тарілку, а в неї — свічку.
Як обігріти кімнату без електрики за допомогою бляшанки
Для того, щоб зробити обігрівач із бляшанки, потрібно взяти:
- бляшанку;
- лінійку;
- маркер;
- шило;
- ніж;
- папір;
- спирт.
Візьміть невелику залізну ємність із залізною кришкою, наприклад, банку з-під пива або згущеного молока. Накресліть горизонтальну лінію на позначці в 2/3 висоти банки. Зробіть на смузі 3-5 невеликих отворів в банку ножем або шилом.
Залийте в банку спирт і закрийте кришку. Поставте банку на незаймисту поверхню і струсіть, щоб спирт через отвори трохи облив банку зовні. Підпаліть спирт зовні і почекайте, поки він вигорить. Повторіть процедуру кілька разів, поки полум’я не стане “самостійним”.
Такий обігрівач можна поставити біля себе і грітися, а також готувати на ньому їжу або кип’ятити чайник. Для більшої пожежної безпеки рекомендується поставити саморобну спиртівку в більшу залізну ємність.
Грілки з пластикових пляшок
Якщо хочеш обігріти ліжко чи ноги, працюючи за столом, можна легко зробити грілки із пластикових пляшок.
Для цього тобі знадобляться:
- пляшки із пластику;
- гаряча вода.
Наповни пляшки гарячою водою і розстав їх по кімнаті та в ліжку. Температура води має бути до 80 °С.
Цей спосіб можна використовувати тоді, коли вимикають світло, але у квартирі залишиться газопостачання.