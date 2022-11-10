Студенти-контрактники можуть перейти на бюджет: що для цього потрібно

Під час війни деякі студенти-контрактники можуть перейти на бюджет. Нещодавно Кабмін ухвалив відповідну постанову.

Ця постанова розповсюджується на студентів, які були зараховані на контракт до 2021 року включно та здобувають такий ступінь освіти вперше. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті «РБК-Україна».

Хто зі студентів-контрактників може перейти на бюджет

Студент, які проживають на тимчасово окупованих територіях або перебувають в окупації;

Студенти, які проживають в зоні проведення бойових дій;

Студенти, які виїхали закордон з тимчасово окупованих територій чи зони проведення бойових дій;

Діти загиблих захисників України;

Учасники бойових дій і їхні діти;

Особи, що отримали інвалідність внаслідок війни.

Які документи необхідні

Для переходу на бюджетну форму навчання потрібно надати витяг з реєстру територіальної громади та документ про освіту, здобуту в закладі вашої громади. Цей витяг має підтверджувати відомості про місце проживання особи станом на 24 лютого 2022 року або містити інформацію про зареєстроване місце проживання чи про зняття з нього на підставі відомостей ДМС.



Документ про освіту може стати у пригоді, якщо інформації у згаданому реєстрі немає або місце проживання знято з реєстрації до 24 лютого 2022 року.

Куди подавати документи

Вам треба звернутися із заявою до керівника свого закладу освіти. Виш здійснює верифікацію поданих документів і вносить інформацію про студента до Єдиної державної електронної бази з питань освіти в модулі «Здобувачі освіти».

Важливо! Переведення на місця державного замовлення студентів може бути здійснено лише у 2023 році.

На які місця можуть претендувати студенти-контрактники

Переведення вищезгаданих студентів здійснюватимуться коштом невикористаних місць державного замовлення у 2022 році, а також наявності вакантних місць. За відсутності останніх можливе збільшення обсягу державного замовлення.

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