Українці можуть самостійно збільшити розмір пенсії – що для цього потрібно

Пенсійний фонд повідомив українцям, що вони можуть самостійно збільшити розмір пенсії – на 54%. Що для цього потрібно

Представники ПФУ поінформували, що громадяни можуть одержати надбавку за надстаж. Її вдасться оформити, якщо після 60-річного віку та за наявності необхідного періоду страхового стажу не йти на пенсію, а продовжувати працювати.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

За статтею 29 закону “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, розмір пенсії при пізнішому її призначенні збільшується:

на 0,5% — за кожний повний місяць страхового стажу з місяця, який слідує за місяцем досягнення пенсійного віку при відстроченні виходу на пенсію на строк до 5 років;

• на 0,75% — за кожний повний місяць страхового стажу з місяця, який слідує за місяцем досягнення пенсійного віку, якщо відстрочка становить понад 5 років.

Примітно, що враховують лише повні місяці страхового стажу. Збільшення розміру пенсії за неповні місяці не передбачено.

Таким чином, якщо відстрочити пенсію на рік, можна отримати збільшення до пенсії на 6%, на два роки — 12%, на три роки – на 24%. Наприклад, при відстроченні виходу на пенсію на 6 років розмір виплат зросте на 54% від початкового.

Звичайно, продовжувати роботу зможуть лише ті українці, які зможуть зберегти свої місця, а також яким стан здоров’я дозволить працювати. Роботодавці не горять бажанням влаштовувати пенсіонерів. Компанії обмежують вік претендентів на вакансії і не хочуть приймати людей віком від 50 років, не кажучи вже про 60-річних. Однак при бажанні цілком можливо знайти заробіток.

При цьому якщо у пенсіонерів маленький основний розмір пенсії, то і збільшення при продовженні роботи виявиться мізерним.

Як самостійно розрахувати розмір пенсії – проста формула