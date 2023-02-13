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Стрітення Господнє: коли і як відзначають

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Стрітення Господнє
Національна служба новин - NNS

Щорічно 15 лютого православні християни відзначають Стрітення Господнє. Проте з переходом на новий календар дата цього свята зміниться, передає НСН.

За Григоріанським календарем стрітення Господнє припадає на 2 лютого. Здавна цей день для наших пращурів  символізував прихід весни, тобто свого роду зустріч зими з весною.

Стрітення Господнє: ворожіння

На Стрітення проводили ворожіння: виставляли на вулицю тарілку із зерном на ніч і чекали, якщо зранку на зерні буде роса, – буде хороший врожай, якщо зерно буде сухе – то поганий.

Стрітення Господнє: коли і як відзначають

У храмах святили воду і свічки, вважалося що вони потім мали лікувальну силу, тому їх треба зберігати та використовувати, коли дійсно є така потреба. Наприклад, свічками освячували дім, а святу воду використовували для зняття пристріту, лікування хворих, худоби.

Обов’язково пробачте в цей день образи й постарайтеся повернути борги – про це варто подумати заздалегідь. Зберіться всіє родиною за святковим столом, запросіть родичів, друзів, знайомих. Напечіть круглих, мов сонечко, якого стає все більше, млинців.

Стрітення Господнє: коли і як відзначають

На Стрітення можна спекти жайворонків, але не простих, а з секретом. Всередину кожної булочки треба заховати монетку, шматочок кураги, родзинку і т.д. Сюрприз є прогнозом на весь рік. Той, кому, наприклад, потрапить монетка, буде до кінця року з грошима, а курага – до міцного здоров’я!

Що не можна робити на Стрітення Господнє

Відкладіть тяжку фізичну працю, рукоділля, а про прибирання подбайте заздалегідь.

  • Не варто на Стрітення злословити, ображатися, сваритися;
  • В цей день треба утриматися від далеких поїздок, тому що його провести з близькими;
  • Церква забороняє вдаватися до різного роду магічних обрядів;
  • Не можна пити алкогольні напої.

Свято Стрітення Господнього потрібно провести в гарному настрої та гармонії з собою.

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