Стрітення Господнє: коли і як відзначають

Щорічно 15 лютого православні християни відзначають Стрітення Господнє. Проте з переходом на новий календар дата цього свята зміниться, передає НСН.

За Григоріанським календарем стрітення Господнє припадає на 2 лютого. Здавна цей день для наших пращурів символізував прихід весни, тобто свого роду зустріч зими з весною.

Стрітення Господнє: ворожіння

На Стрітення проводили ворожіння: виставляли на вулицю тарілку із зерном на ніч і чекали, якщо зранку на зерні буде роса, – буде хороший врожай, якщо зерно буде сухе – то поганий.

У храмах святили воду і свічки, вважалося що вони потім мали лікувальну силу, тому їх треба зберігати та використовувати, коли дійсно є така потреба. Наприклад, свічками освячували дім, а святу воду використовували для зняття пристріту, лікування хворих, худоби.

Обов’язково пробачте в цей день образи й постарайтеся повернути борги – про це варто подумати заздалегідь. Зберіться всіє родиною за святковим столом, запросіть родичів, друзів, знайомих. Напечіть круглих, мов сонечко, якого стає все більше, млинців.

На Стрітення можна спекти жайворонків, але не простих, а з секретом. Всередину кожної булочки треба заховати монетку, шматочок кураги, родзинку і т.д. Сюрприз є прогнозом на весь рік. Той, кому, наприклад, потрапить монетка, буде до кінця року з грошима, а курага – до міцного здоров’я!

Що не можна робити на Стрітення Господнє

Відкладіть тяжку фізичну працю, рукоділля, а про прибирання подбайте заздалегідь.

Не варто на Стрітення злословити, ображатися, сваритися;

В цей день треба утриматися від далеких поїздок, тому що його провести з близькими;

Церква забороняє вдаватися до різного роду магічних обрядів;

Не можна пити алкогольні напої.

Свято Стрітення Господнього потрібно провести в гарному настрої та гармонії з собою.

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