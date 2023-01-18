Чи потрібна млинниця на сучасній кухні_ готуємо швидко та із задоволенням

Млинці як один із найпопулярніших десертів сучасності відрізняються чудовим смаком, їх можна комбінувати з різними добавками, що забезпечує багатоманітність раціону, але водночас вимагають значних витрат часу в процесі приготування, якщо використовується класичний спосіб — на сковороді.

Завдяки спеціальному обладнанню під назвою млинниця створення такої випічки значно спрощується та прискорюється.

Причини популярності електричних млинниць

У тому, що електричні пристрої для приготування млинців необхідні кафе, ресторанам та іншим закладам громадського харчування, сумнівів не виникає через їхню ефективність в умовах приготування великих обсягів їжі. Однак усе більшої популярності така сучасна техніка набуває і на домашніх кухнях — часто шукають млинниці в інтернет-магазині звичайні користувачі, яких жодним чином не стосується ресторанний бізнес. Така тенденція пояснюється кількома обставинами:

Спеціальна поверхня млинниць дає змогу готувати з мінімальним споживанням жиру.

Антипригарне покриття техніки забезпечує роботу з тістом без пригорання.

Приготування значно скорочується за часом.

Терморегулювання пристрою забезпечує можливість встановити точну температуру на поверхні для смаження.

Млинниці належать до категорії енергоефективного обладнання — вони споживають мінімальну кількість електрики. Це ще одна причина придбати їх собі додому.

Критерії вибору домашньої млинниці

Занурювані, відкриті та закриті — є багато різновидів електричних пристроїв для приготування смачних домашніх млинців. Усі вони відрізняються своїми унікальними особливостями. Під час вибору такої техніки треба наголошувати на декількох важливих характеристиках:

Наявність антипригарного покриття. Полегшує процес приготування випічки та догляд за обладнанням.

Функція контролю за температурою нагрівання. Таймер та індикатор дають змогу безпомилково фіксувати необхідний режим для приготування смачної випічки.

Потужність пристрою. Визначає швидкість приготування млинців та витрати електроенергії. Оптимальна потужність техніки побутового призначення — 800–1200 Вт.

Безпека. Важливо, щоб корпус пристрою не перегрівався, ніжки та ручки були виготовлені із теплоізоляційного матеріалу. Для уникнення пошкодження шнура такої побутової техніки мусить бути спеціальний відсік, у якому його потрібно зберігати.

Дуже добре, коли в комплекті із млинницею є порційний черпак — з ним готувати випічку набагато зручніше. Відмінною помічницею для господині стане і книга рецептів, яка часто додається до такої техніки. У ній описуються різні способи приготування млинців. Можна вибрати модель зі змінними панелями — це дає змогу урізноманітнити смачну випічку за формою, що часто викликає захоплення в дітей.