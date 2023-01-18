Чи потрібна млинниця на сучасній кухні_ готуємо швидко та із задоволенням

Млинці як один із найпопулярніших десертів сучасності відрізняються чудовим смаком, їх можна комбінувати з різними добавками, що забезпечує багатоманітність раціону, але водночас вимагають значних витрат часу в процесі приготування, якщо використовується класичний спосіб — на сковороді.
Завдяки спеціальному обладнанню під назвою млинниця створення такої випічки значно спрощується та прискорюється.
Причини популярності електричних млинниць
У тому, що електричні пристрої для приготування млинців необхідні кафе, ресторанам та іншим закладам громадського харчування, сумнівів не виникає через їхню ефективність в умовах приготування великих обсягів їжі. Однак усе більшої популярності така сучасна техніка набуває і на домашніх кухнях — часто шукають млинниці в інтернет-магазині звичайні користувачі, яких жодним чином не стосується ресторанний бізнес. Така тенденція пояснюється кількома обставинами:
- Спеціальна поверхня млинниць дає змогу готувати з мінімальним споживанням жиру.
- Антипригарне покриття техніки забезпечує роботу з тістом без пригорання.
- Приготування значно скорочується за часом.
- Терморегулювання пристрою забезпечує можливість встановити точну температуру на поверхні для смаження.
Млинниці належать до категорії енергоефективного обладнання — вони споживають мінімальну кількість електрики. Це ще одна причина придбати їх собі додому.
Критерії вибору домашньої млинниці
Занурювані, відкриті та закриті — є багато різновидів електричних пристроїв для приготування смачних домашніх млинців. Усі вони відрізняються своїми унікальними особливостями. Під час вибору такої техніки треба наголошувати на декількох важливих характеристиках:
- Наявність антипригарного покриття. Полегшує процес приготування випічки та догляд за обладнанням.
- Функція контролю за температурою нагрівання. Таймер та індикатор дають змогу безпомилково фіксувати необхідний режим для приготування смачної випічки.
- Потужність пристрою. Визначає швидкість приготування млинців та витрати електроенергії. Оптимальна потужність техніки побутового призначення — 800–1200 Вт.
- Безпека. Важливо, щоб корпус пристрою не перегрівався, ніжки та ручки були виготовлені із теплоізоляційного матеріалу. Для уникнення пошкодження шнура такої побутової техніки мусить бути спеціальний відсік, у якому його потрібно зберігати.
Дуже добре, коли в комплекті із млинницею є порційний черпак — з ним готувати випічку набагато зручніше. Відмінною помічницею для господині стане і книга рецептів, яка часто додається до такої техніки. У ній описуються різні способи приготування млинців. Можна вибрати модель зі змінними панелями — це дає змогу урізноманітнити смачну випічку за формою, що часто викликає захоплення в дітей.