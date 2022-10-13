Ще одній категорії громадян дозволили виїджата за кордон під час війни

Уряд дозволив ще одній категорії громадян виїджати закордон під час війни. Відповідні зміни внесли у Правила перетинання державного кордону громадянами України.

Про це NNS дізнався з повідомлення у телеграм-каналі «Держприкордонслужби».

«Авіаційний персонал, державні інспектори з авіаційного нагляду або особи, уповноважені на проведення перевірок Державіаслужби, а також працівники Державного авіаційного підприємства «Україна» мають дозвіл на виїзд за кордон під час військового стану, якщо вони направляються для роботи за кордоном або тренажерної підготовки», йдеться в повідомленні.

Кому з спортсменів дозволили виїжджати за кордон під час війни, – Держприкордонслужба