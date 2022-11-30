СБУ провела обшуки у Мураєва та його поплічників: що у них знайшли

СБУ провела обшуки у керівника забороненої проросійської партії Євгена Мураєва та його поплічників, передає NNS.

Слідчі дії проходили за місцем проживання та в офісах Мураєва, а також його рідних та найближчих співробітників в рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Під час обшуків правоохоронці вилучили готівку, в тому числі в російських рублях, зброю, комп’ютерну техніку та мобільні телефони, а також інші матеріали.

Відомо, що зараз Євген Мураєв переховується за кордоном.

СБУ провела обшуки у Мураєва та його поплічників

«Попри це співробітники СБУ ініціювали проведення незалежних експертиз висловлювання політика. Їхні висновки свідчать про наявність у цих діях ознак злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада). А саме – в контексті нанесення шкоди інформаційній безпеці України», повідомили в СБУ.

За матеріалами слідчих СБУ, в ефірах телеканалу «НАШ» неодноразово поширювалися наративи російської інформаційної пропаганди. Через це, а також через розпалювання міжнаціональної й релігійної ворожнечі на телеканал були накладені штрафні санкції. А всі вилучені матеріали направили на експертизу.

Джерело – СБУ

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