В Одеській області 10-річний хлопчик вистрелив в 11-річного товариша та поранив його

Хлопчик вистрелив в 11-річного товариша та поранив його в підборіддя. Інцидент стався в Одеській області

В Одеській області 10-річний хлопчик вистрелив у свого 11-річного друга з пневматичного пістолета. Інцидент стався в Подільському районі.

Про це сьогодні, 8 листопада, повідомили у пресслужбі поліції Одеської області, передає NNS

В Одеській області хлопчик вистрелив у друга з пістолета

Як розповіли правоохоронці, батько дозволив сину гратися пістолетом. Це призвело до того, що менший за віком хлопчик під час гри зі зброєю вистрелив в 11-річного товариша та поранив його в підборіддя. У потерпілого – незначні травми.

З хлопчиком, який вирішив побешкетувати зі зброєю, а також з його батьками, ювенальні поліцейські провели розмову. Окрім цього щодо батьків правоохоронці склали адміністративні матеріали через халатність яких травмувалась дитина.

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