У Бахмуті врятували 8-річного хлопчика, вагітна мама якого і тато загинули

Поліцейські Донеччини у Бахмуті врятували 8-річного хлопчика, батьків якого вбив російський снаряд

Тато й мама, яка була на 7-му місяці вагітності, загинули на вулиці під час артилерійського удару.

8-річний Богдан залишився сам у районі, куди практично неможливо дістатись через постійні обстріли, але правоохоронці вивезли його у безпечне місце.

Історію порятунку хлопчика розповіли у Національній поліції, передає NNS

До поліції надійшла інформація про те, що дитина в Бахмуті потребує екстреної евакуації.

Район, де мешкав хлопчик, перебуває під постійними ударами росіян, а шляхи до нього зруйновані – дістатися туди майже неможливо.

Попри це поліціянти організували рятувальний рейс.

“До складу екіпажу увійшли начальник відділу превенції, парамедики, працівник служби у справах дітей. Частину дороги довелося долати пішки, залишивши броньоване авто”, – згадують у поліції..

Поліціянти розшукали Богдана, якого тимчасово прихистила сусідка.

Кілька днів тому батьки залишили сина під опікою знайомої та вирушили на похорон до свого родича.

У цей момент поряд вибухнув снаряд – подружжя загинуло від осколкових поранень.

“Тіла пролежали на вулиці декілька днів, бо ворожі атаки не припинялися, і забрати їх було неможливо. Дізнавшись, що тато, мама й ненароджений братик або сестричка загинули, Богдан втік від сусідки, схопив велосипед і поїхав на те місце”, – розповідають у поліції.

Правоохоронці допомогли хлопчику зібрати речі, вивезли з небезпечного району та нагодували.

Тепер хлопчика забере до себе рідна тітка.

“Втамувати душевний біль хлопчику допомагав постійний помічник поліцейських – такса Рем. Життя Богданчика спільними зусиллями вдалося врятувати”, – кажуть правоохоронці.

Поліціянти закликають евакуюватися з Бахмутського району.

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