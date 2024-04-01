Закликала до масового вбивства українських дітей: СБУ оголосила підозру Маргариті Симоньян

СБУ оголосила підозру Маргариті Симоньян. У грудні 2023 року вона закликала до масового вбивства українських дітей
Про це повідомили в СБУ, передає НСН.
За даними слідства, Маргарита Симоньян була з перших підтримала повномасштабне вторгнення рф та воєнні злочини російських окупантів.
«Серед нових задокументованих злочинів фігуранти є публічні заклики Симоньян до масового вбивства українських дітей у грудні 2023 року. Крім цієї російської пропагандистки неодноразово агітували за продовження ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі України», йдеться у повідомленні.
СБУ оголосила підозру Маргариті Симоньян
Крім того, Симоньян регулярно поширює кремлівські наративи у вигляді «авторських» дописів на власному телеграм-каналі та в ефірах російських телеканалів. Мова йде про її участь у телевізійній передачі ще одного ворожого пропагандиста – Володимира Соловйова.
На підставі зібраних доказів СБУ повідомила Симоньян про підозру за чотирма статтями:
- ч. 2 ст. 442 (геноцид);
- ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- ст. 436 (пропаганда війни);
- ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).
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