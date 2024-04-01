Закликала до масового вбивства українських дітей: СБУ оголосила підозру Маргариті Симоньян

СБУ оголосила підозру Маргариті Симоньян. У грудні 2023 року вона закликала до масового вбивства українських дітей

Про це повідомили в СБУ, передає НСН.

За даними слідства, Маргарита Симоньян була з перших підтримала повномасштабне вторгнення рф та воєнні злочини російських окупантів.

«Серед нових задокументованих злочинів фігуранти є публічні заклики Симоньян до масового вбивства українських дітей у грудні 2023 року. Крім цієї російської пропагандистки неодноразово агітували за продовження ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі України», йдеться у повідомленні.

СБУ оголосила підозру Маргариті Симоньян

Крім того, Симоньян регулярно поширює кремлівські наративи у вигляді «авторських» дописів на власному телеграм-каналі та в ефірах російських телеканалів. Мова йде про її участь у телевізійній передачі ще одного ворожого пропагандиста – Володимира Соловйова.

На підставі зібраних доказів СБУ повідомила Симоньян про підозру за чотирма статтями:

ч. 2 ст. 442 (геноцид);

⁠⁠ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

⁠ст. 436 (пропаганда війни);

⁠⁠ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

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