Розмитнення авто в Дії: як зміниться розрахунок митного збору

Зовсім скоро українці зможуть пройти процедуру розмитнення авто в додатку «Дія». Зараз проходить тестування відповідної послуги, передає НСН.

«Цифровізуємо розмитнення, щоб спростити процес для українців та унеможливити корупційні схеми. Наразі триває робота над законодавчою базою», повідомили у Мінцифрі.

Розмитнення авто в Дії: на які зміни варто очікувати

Основними параметрами, які впливатимуть на вартість мита, будуть:

Рік випуску авто;

Тип авто;

Обʼєм двигуна.

Українці зможуть купувати непошкоджені нові авто, якісніші й більш безпечні.

«Новий алгоритм розрахунку та послуга за кілька кліків у Дії виключить людський фактор та корупційну складову. І головне — спростить життя та заощадить кошти тисячам українців», додали у Мінцифрі.

Долучитися до вдосконалення реформи розмитнення авто можна за посиланням.

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