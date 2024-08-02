Поліція викрила 68 осіб, які причетні до підпалу авто військових у чотирьох містах України.

Розповів начальник карного розшуку Національної поліції Вадим Дзюбинський в ефірі телемарафону. Повідомляють Новини України – НСН.

Поліція спільно з СБУ встановила осіб, які причетні до підпалу авто волонтерів та військових. За словами Дзюбинського, у Києві, Одесі, Дніпрі і Харкові.

Причетні до підпалу авто військових: поліція викрила 68 осіб

Підпал авто здійснюють особи різного віку. Лише частина з них є підлітками. Всіх їх об’єднує бажання заробити швидкі і легкі гроші.

Усі автівки підпалили на замовлення представників спецслужб РФ. Зазвичай людей вербують, коли вони шукають роботу в інтернеті. Зокрема через телеграм-канали натрапляють на оголошення про роботу. Потім із ними зв’язуються анонімні адміністратори та пропонують за грошову винагороду за підпал авто.

Підпал автівок військових кваліфікують як заподіяння шкоди обороноздатності держави – ст.113 (диверсія) і ст. 114 (перешкоджання діям ЗСУ) ККУ. У випадку настання особливо тяжких наслідків це кваліфікується як тероризм. Передбачене покарання від 6 років до довічного ув’язнення.

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