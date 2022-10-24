Популярний сорт хліба може стати дефіцитом в Україні. Наступного року з полиць магазинів може зникнути продукт із житнього борошна.

А також перлова та ячна крупа. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті «РБК-Україна».

Вирощувати в Україні ячмінь та жито, фермерам стало не вигідно. Виробництво цих двох зернових стало значно складнішим через подорожчання всіх складових процесу та розвалу логістичних ланцюжків.

Зараз фермери не можуть продати те, що вони виростили, хоч би з мінімальним прибутком. Оскільки вищезгадане зерно ніхто не купить за реальною ціною. Наступного року українські аграрії можуть відмовитися від посіву ячменю та жита, що призведе до дефіциту продукції.

В житньому хлібі в 3-5 разів більше мінеральних елементів та вітамінів групи В, ніж у пшеничному. Найбільша концентрація корисних речовин зберігається протягом 36 годин після випікання. Потім цінні властивості починають зменшуватися.

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