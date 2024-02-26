Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
Cуспільство

Помер TikTok блогер Юрій Ворожко – що відомо

Журналіст
Помер TikTok блогер Юрій Ворожко - що відомо

Помер TikTok блогер Юрій Ворожко. Йому було 32 роки.

Про це пише сайт ICTV, передає НСН.

Блогер помер у басейні спортивного комплексу в Кропивницькому. Офіційна причина смерті невідома, її встановить судово-медична експертиза.

«Під час огляду тіла видимих ознак насильницької смерті не виявили. Причину смерті встановлять у результаті проведення судово-медичної експертизи»,  повідомила речниця поліції області Віталіна Бевзенко

Помер TikTok блогер Юрій Ворожко

vorozhko yura 1681667253 3082370787621304314 40173324679

Cмерть Юрія Ворожко підтвердила і його дружина Ірина Кожухар, яка наразі чекає на третю дитину від нього. У середині лютого подружжя влаштувало гендер-вечірку, на якій дізналося, що стане батьками ще однієї дівчинки.

Юрій Ворожко – популярний блогер із Кропивницького. На його YouTube-канал підписано понад 1 млн користувачів, а на TikTok – близько 600 тис. людей.

@yuravorozhkoНе від хорошого життя вони це роблять так точно…

♬ оригінальний звук – Yura_Vorozhko

Він знімав на відео те, як допомагає пенсіонерам і нужденним людям. Наприклад, оплачує їм покупки в магазині, дає гроші тощо. Також ділився Ворожко й іншими моментами свого життя.

 

 

Схожі публікації

To Top
Ще новини ⬇
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×