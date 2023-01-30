Помер Герой України Дмитро Павличко: що про нього відомо

Ввечері 29 січня помер Герой України Дмитро Павличко. Його не стало на 94 році життя, передає НСН.

Сумну новину повідомив голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський.

«Сьогодні ввечері помер Дмитро Павличко. Мені щойно про це повідомив Богдан Горинь з посиланням на доньку письменника», написав він у соціальній мережі «Фейсбук».

Дмитро Павличко – поет, перекладач, літературний критик, публіцист, шістдесятник, громадсько-політичний діяч. У 2004 році йому надано звання Героя України. Кавалер ордена князя Ярослава Мудрого IV, V ступеня (1999, 2009), ордена «За заслуги» III ступеня (1997), ордена Свободи (2015), лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка (1977).

Помер Герой України Дмитро Павличко: фото

Народився Дмитро Павличко 28 вересня 1929 року. У 1945 і 1946 роках був ув’язнений за справою щодо звинувачення в належності до УПА. Пізніше він був одним з організаторів Народного руху України, Демократичної партії України, перший голова Товариства української мови імені Т. Г. Шевченка. Один з авторів Декларації про державний суверенітет України. У 1990-1994, 1998-1999, а також у 2005-2006 роках був народним депутатом. У 1995-1998 роках був послом України у Словаччині, а в 1999-2002 роках – послом України в Польщі.

Вічна пам’ять Герою!

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