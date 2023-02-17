В ОК «Південь» розповіли, що означає отримання повістки. А також, яку процедуру повинен пройти військовий перед відправленням на фронт, передає НСН.

Керівниця пресцентру сил охорони та оборони Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк пояснила, що отримання повістки не означає негайного відправлення на фронт.

Отримання повістки: для чого їх роздають

«Це абсолютна неправда. Оскільки, дійсно, перше – це перевірка даних людей, далі проходження за потреби медичної комісії, якщо ці дані недосконалі, а є така потреба. У ході вже цієї комісії може виявитися, що людина не підлягає мобілізації», сказала вона.

Потім відбувається уточнення обставин, які можуть стати підставою для відтермінування. Оскільки багато хто з чоловіків має бронь від військової служби. Наприклад, трьох дітей чи є опікуном. Такі люди мають законні підстави, щоб не опинитися в мобілізаційному ресурсі.

Що означає отримання повістки

«Але для з’ясування цього всього необхідно з’явитися в ТЦК і подати про себе дані. Не сперечатися, а поставитися з розумінням до цього, що в принципі центри комплектування вийшли назустріч вам. Дуже багато хто, до речі, каже: а я не знав, що треба з’являтися і поновляти», розповіла Наталя Гуменюк.

За словами Наталі Гуменюк на початку вторгнення була дуже висока хвиля ентузіастів, готових прийти зі зброєю в руках, не зважаючи на свій стан здоров’я, йти захищати Україну. Зокрема в Одесі та області була така кількість охочих воювати, що довелося створити другу бригаду територіальної оборони і сформувати резерв вже на третю бригаду.

«Але на той момент, кажімо чесно, не всі усвідомлювали, що війна повномасштабна може тривати так довго. На той момент всі очікували, що за кілька місяців ми переламаємо хребет цьому ворогу і все буде Україна. Воно так і буде. Але потреби в мобілізаційному ресурсі ще є», додала Гуменюк.

Проте вона визнала, що є певні прогалини в комунікаційній кампанії з мобілізації.

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