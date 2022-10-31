Навчатися онлайн без світла допоможуть е-додатки – Шкарлет

В умовах війни, навчатися онлайн без світла допоможуть школярам е-додатки. Відповідну заяву зробив Міністр освіти Сергій Шкарлет.

В країні запроваджено систему електронних сервісів. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті «Освіта.UA».

«Найголовніше – це бажання навчатися, і завжди можна надолужити пропущену тему. І саме цим намагаються оперувати наші освітяни. Окрім цього, ми запровадили електронних додатків, які дозволяють навіть в умовах відключення світла, в режимі відсутності інтернету працювати з електронними ресурсами. Наприклад, Електронна бібліотека, яка на порталі Інституту модернізації змісту освіти містить 1335 підручників всіх назв з 1 по 11 клас», повідомив Сергій Шкарлет під час марафону «Єдині новини».

За його словами, інші компанії також надають доступ до своїх ресурсів.

«Видавництво «Ранок» учням і педагогам надало відкритий доступ до електронних підручників для 1 і 5 класу з усіх предметів, компанія EdPro відкрила до 31 грудня безоплатний доступ до електронних підручників. На нашій платформі Всеукраїнська школа онлайн сьогодні розташовано 2 500 навчальних курсів і до кінця року буде завантажено ще 1 000. Ми запровадили єдиний гейміфікований застосунок “Вивчаю – не чекаю”, який дозволяє навіть в умовах відсутності Інтернету учням 1-4 класів опановувати освітній контент», додав міністр.

Зараз Міносвіти робить все можливе, аби рівень знань учнів не знижувався.

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