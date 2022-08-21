На День Незалежності очікується збільшення обстрілів: українців попередили про небезпеку

На День Незалежності очікується збільшення обстрілів. Офіс Президента поперекджає українців про небезпеку.

21 серпня в ефірі телемарафону радник Офісу Президента заявив, що на День Незалежності Росія збільшить кількість обстрілів. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Кореспондент”.

“Росія – це архаїчна держава, і вона прив’язує свої дії до певних дат. Для них це якісь нав’язливі думки. Вони ненавидять нас, тож спробують 23-24 серпня збільшити кількість обстрілів крилатими ракетами низки наших міст. Безумовно, Київ буде у переліку цих міст”, сказав Подоляк.

В такий спосіб росіяни хочуть отримати компенсацію за те, що їх принизили. За словами Михайла Подоляка, саме тому буде збільшено кількість обстрілів українських міст.

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