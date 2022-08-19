Мешканців 4 областей попередили про високу ймовірність обстрілів. Зараз Корабельне угруповання російського флоту в Чорному морі маневрує вздовж кримського узбережжя.

Напоготові перебувають 2 ракетоносії, які споряджені 16 крилатими ракетами “Калібр”. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Espresso TV”.

“Це свідчить про актуальність ракетної загрози, високу імовірність повторення обстрілів Миколаївщини, Херсонщини, Нікопольщини й Криворіжжя!!Не піддавайтесь паніці, за сигналами тривог дійте впевнено і правильно, уникайте відвідування закритих зон на узбережжі та інших заборонених районів, не допомагайте ворогу, не поширюйте інформацію про дії наших підрозділів, а ворожі локації та наміри, якщо маєте про них інформацію, передавайте компетентним органам. Бережіть себе і вірте в сили оборони. Разом переможемо!”, повідомляє ОК “Південь”.

Нагадаємо, карта повітряних тривог доступна за посиланням.

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