МЗС України розкритикувало слова Спартц про зернову домовленість. Спроба американської конгресвумен українського походження Вікторії Спартц підірвати зернову домовленість своєю заявою завдасть нищівного удару по українським фермерам і економіці та підірве глобальну продовольчу безпеку.

Міністерства закордонних справ України вже розкритикувало заяву Спартц. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Укрінформ”.

У коментарі МЗС зазначається, що Україна не брала б участі у жодних домовленостях, якби не була впевнена у здатності захистити південний регіон від атак з Чорного моря. Відповідно до «зернової» домовленості, ООН та Туреччина взяли на себе зобов’язання забезпечити виконання домовленості з боку росії, наголошує МЗС. Україна завершила необхідну підготовку для відновлення безпечного експорту зернових і очікує на відповідні кроки інших сторін, а безпекову ситуацію контролюють ЗСУ, зазначають дипломати.

«У нинішніх умовах не існує простих рішень, але спроба конгресвумен Вікторії Спартц підірвати зернову домовленість своєю черговою заявою саме зараз – це завдавати нищівного удару по українським фермерам і економіці, які потребують експорту та доходів, а також підривати глобальну продовольчу безпеку», заявляє міністерство .

Крім того, зовнішньополітичне відомство закликає українські ЗМІ та користувачів соцмереж критично ставитися до спроб вкидати в український інформаційний простір чергові «зради», які переслідують лише дві цілі: сіяти розбрат в Україні та завдавати шкоди відносинам України з її найближчими міжнародними партнерами.

Напередодні, американська конгресвумен українського походження Вікторія Спартц закликала ООН призупинити «зернову угоду», допоки не буде гарантована краща безпека для України, а також відправити в Чорне море кораблі для забезпечення роботи гумкоридорів.

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