Три порти України відновили роботу та готуються розпочати експорт зерна

Три порти України відновили роботу та розпочати експорт зерна. А саме: порти Чорноморськ, Одеса та Південний.

27 липня у них тривають підготовчі роботи для забезпечення завантаження та відправлення зерна.Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “НВ”.

У пресслужбі ВМС ЗСУ повідомили, що в Чорному морі відновили роботу українських портів:

«У зв’язку з підписанням угоди про розблокування українських портів для експорту зерна відновлено роботу в портах Одеса, Чорноморськ і Південний. Вихід та захід суден у морські порти здійснюватиметься шляхом формування каравану, який супроводжуватиме корабель лідирування».

23 липня, менш ніж через добу після підписання угоди про розблокування експорту українського зерна через чорноморські порти, російські окупанти атакували Одеський морський порт ракетами. У порту було зерно, яке готували до експорту. В ОК Південь повідомили, що ракета РФ не влучила в зерносховище, але влучила в насосну станцію. У МЗС України назвали обстріл Росією порту в Одесі «плювком Путіна в обличчя Антоніу Гутеррешу та Реджепу Ердогану».

Підписана в Стамбулі угода стосується експорту з українських портів Одеса, Чорноморськ і Південний. Контроль портів залишиться за українською стороною; жодні судна, крім тих, що забезпечуватимуть експорт зерна та пов’язаної продукції, не зможуть увійти до портів.

В Туреччині створять інспекційні групи з представників усіх сторін, які перевірятимуть вантажі та персонал. Інспекцію проводитимуть лише в гаванях, на вході та виході з Турецької протоки. Водночас у Мінінфраструктури заявили, що три розблоковані чорноморські порти України зможуть експортувати щомісяця близько 3 млн тонн агропродукції. Угода розрахована на 120 днів і може бути продовжена на такий самий термін.

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