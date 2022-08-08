“Ми нічого свого не віддамо”: Зеленський про псевдореферендуми на окупованих територіях

Президент України Володимир Зеленський прокоментував псевдореферендуми на окупованих територіях. За його словами, Україна не ввідасть свої території.
Під час вечірнього звернення, 7 серпня Володимир Зеленський сказав, що у разі проведення псевдореферендумів на окупованих територіях Росія закриє будь-яку можливість переговорів з Україною.
Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Еспрессо ТВ”.
“Хочу сказати дуже просту річ: усі, хто допомагатиме окупантам хоч якось реалізувати цей їхній намір, відповідатимуть. Відповідатимуть перед Україною. Позиція нашої держави залишається такою, якою була й раніше: ми нічого свого не віддамо, а якщо окупанти підуть шляхом цих псевдореферендумів, то для себе ж закриють будь-яку можливість переговорів з Україною та вільним світом, які російській же стороні однозначно будуть потрібні в певний момент”, сказав президент.
Нагадаємо, у тимчасово окупованій Херсонській області росіяни готуються до проведення “референдуму”, пенсіонерам роздають гроші, а молоді обіцяють безкоштовне навчання. А на Луганщині окупанти вимагають у місцевих особисті дані та змушують їх іти на псевдореферендум в обмін на воду, їжу й будматеріали.