“Ми нічого свого не віддамо”: Зеленський про псевдореферендуми на окупованих територіях

Президент України Володимир Зеленський прокоментував псевдореферендуми на окупованих територіях. За його словами, Україна не ввідасть свої території.

Під час вечірнього звернення, 7 серпня Володимир Зеленський сказав, що у разі проведення псевдореферендумів на окупованих територіях Росія закриє будь-яку можливість переговорів з Україною.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Еспрессо ТВ”.