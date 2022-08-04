Як отримати пенсії жителям на окупованих територіях

Пенсіонери, які залишились на окупованих територіях, опинилися відрізаними від України. Через це багато хто з них не може отримати своїх виплат. Причому з кожним днем ситуація погіршується. Однак, незважаючи на труднощі та перешкоди, вони все ж таки мають можливість отримати свої пенсії

Що вигадали у Мінсоцполітики задля того, щоби доставляти пенсії українцям, відрізаним від “великої землі”, розповіла під час національного телемарафону голова Мінсоцполітики Оксана Жолнович. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Досі багатьом із них доставляли пенсії працівники Укрпошти. Однак цей процес був пов’язаний для працівників поштової компанії зі щоденним ризиком. Причому вони ризикували не лише втратити гроші, які доставляли, а й навіть життя.

“Були випадки, коли відбирали гроші і це ще найменша втрата. Адже траплялося, коли люди й помирали, коли розносили пенсійні гроші”, – розповіла Жолнович.

Тому державний поштовий оператор вирішив повністю припинити роботу на окупованих територіях. Таким чином, тамтешні пенсіонери, яким доставляла виплати Укрпошта, втратили можливість отримувати свої гроші.

Однак у Мінсоцполітики подбали про те, щоб люди усе ж могли отримати свої пенсії. Виплати перераховують до Ощадбанку, і там пенсіонер може їх забрати. Проте гроші зберігаються у Ощадбанку лише 30 днів. Якщо до 30 днів пенсію не забрали, її відправляють назад.

Тоді набуває чинності додатковий механізм виплат. Мінсоцполітики намагається знайти у ПриватБанку рахунки пенсіонера, які він, можливо, колись там відкривав. Рахунки шукають саме в ПриватБанку через те, що це найбільший банк, і тому є найбільша ймовірність, що людина коли-небудь мала там рахунок. Якщо такі рахунки знаходять, то одержувачу скидають його пенсію на цей рахунок. І в такий спосіб він може її отримати. Проте, навіть якщо він не забере своєї пенсії з цього рахунку, то вона нікуди не подінеться.

“Скидаємо гроші туди з надією, що людина хоч якимось чином зможе їх собі зняти. У будь-якому разі ці гроші нікуди не подінуться, вони будуть накопичуватися. Є варіанти отримати їх навіть на окупованій території”, – розповіла Жолнович.

Мінсоцполітики також готує ще один запасний варіант для виплат пенсій. Для пенсіонерів із тимчасово окупованих територій хочуть організувати випуск банківських карток онлайн. Втім, поки що з цим є проблеми. При “заочній” верифікації клієнта є ймовірність, що за пенсіонера може видати себе якийсь шахрай.

“Я сподіваюся, що ми це вирішимо і будемо максимально гнучко всіма можливими способами намагатись допомогти людям на окупованих територіях”, – пообіцяла чиновниця.

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