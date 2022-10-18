Стало відомо, коли та як ПЦУ відзначатиме Різдво Христове. Церковний синод дозволив проводити різдвяні богослужіння 25 грудня, якщо громада і настоятель храму матимуть таке бажання.

В цей день часники богослужіння звільняються від обмежень посту. Про це NNS дізнався з повідомлення ПЦУ.

«Беручи до уваги численні запити та враховуючи дискусію, яка протягом багатьох років точиться в Церкві та в суспільстві; передбачаючи, зокрема через обставини війни, загострення у публічному просторі календарних суперечок; з метою вивчення реальної церковної потреби в здійсненні у близькому часі календарних змін, Священний Синод Української Православної Церкви (Православної Церкви України), вирішив: там, де для цього існують пастирські обставини та засвідчується бажання вірних, як виключення дозволити за рішенням настоятеля та громади 25 грудня 2022 р. звершити богослужіння за чином свята Різдва Христового», йдеться в повідомленні.

Для цього священникам потрібно надати письмову інформацію про різдвяне богослужіння 25 грудня, а також про кількість його учасників пізніше потрібно буде надати до Київської Митрополії.

Під час синоду розглянули й інші питання. Зокрема була створена Місія капеланської допомоги вірним ПЦУ, які внаслідок війни тимчасово перебувають поза межами України.

«З питання опіки православних вірних закордоном Синод направив лист до Вселенського Патріарха Варфоломія та повторний лист до Митрополита Варшавського і всієї Польщі Савви», розповіли в прес-службі ПЦУ.

А ще синод благословив загальноцерковне шанування чудотворної ікони Божої Матері «Іверська-Мирненська (Мироточива)», яка перебуває у Вінницько-Барській єпархії, визначивши днем її шанування 26 жовтня (13 жовтня ст.ст.).

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